Александр Панжинский: «Мне кажется, Губерниев иронизирует со своим большим стремлением возглавить ФЛГР»
В 2026 году пройдут выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую сейчас возглавляет Елена Вяльбе. О планах баллотироваться также сообщал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Я предлагал Губерниеву стать заместителем Елены Вяльбе? На самом деле это была шутка.
Мне кажется, сам Дмитрий иронизирует со своим большим стремлением возглавить ФЛГР. Да, он разбирается в спорте, но управленческого опыта ему не хватает, чтобы возглавить такую крупную федерацию. Тем более если она будет объединена с другими.
Елена Валерьевна очень успешно справляется во многих аспектах, но не во всех. Есть куда стремиться, куда расти. Я бы хотел, чтобы Губерниев и Вяльбе вместе развивали вид спорта, который они любят», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский.