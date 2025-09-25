Александр Панжинский: «Мне кажется, Губерниев иронизирует со своим большим стремлением возглавить ФЛГР»

Панжинский считает, что Губерниев иронизирует насчет желания возглавить ФЛГР.

В 2026 году пройдут выборы президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), которую сейчас возглавляет Елена Вяльбе. О планах баллотироваться также сообщал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев .

«Я предлагал Губерниеву стать заместителем Елены Вяльбе? На самом деле это была шутка.

Мне кажется, сам Дмитрий иронизирует со своим большим стремлением возглавить ФЛГР. Да, он разбирается в спорте, но управленческого опыта ему не хватает, чтобы возглавить такую крупную федерацию. Тем более если она будет объединена с другими.

Елена Валерьевна очень успешно справляется во многих аспектах, но не во всех. Есть куда стремиться, куда расти. Я бы хотел, чтобы Губерниев и Вяльбе вместе развивали вид спорта, который они любят», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский .