Дмитрий Губерниев: «Может ли искусственный интеллект справиться во главе ФЛГР лучше Вяльбе? В таких вопросах я все еще верю в людей»

Губерниев ответил на вопрос, может ли ИИ руководить спортивной федерацией.

«Пока я не верю, что искусственный интеллект способен занимать государственную должность или руководить спортивной федерацией. Он точно может хорошо комментировать футбол, но руководить – пока нет. Кстати, с биатлоном он тоже еще не справляется.

Может ли он справиться во главе ФЛГР лучше Вяльбе? В таких вопросах я все еще верю в людей. Елена Валерьевна прекрасна, и, глядя на ее работу, каждый поймет, как нужно правильно руководить российскими лыжами.

Скоро ФЛГР будет объединена с другими федерациями, и новый глава обязательно найдется. Не исключено, что это буду я», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
лыжные гонки
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoДмитрий Губерниев
