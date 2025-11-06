Дегтяреву и Чернышенко подарили биты для городошного спорта
Министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подарили биты для городошного спорта.
Это произошло в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Самаре. Подарок вручили представители Федерации городошного спорта страны.
«Какие мощные», – отреагировал Дегтярев, держа биту в руках.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
