Дегтяреву и Чернышенко подарили биты для городошного спорта.

Министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко подарили биты для городошного спорта.

Это произошло в ходе форума «Россия – спортивная держава» в Самаре. Подарок вручили представители Федерации городошного спорта страны.

«Какие мощные», – отреагировал Дегтярев, держа биту в руках.

