World Athletics рассказала о хищениях в организации на сумму свыше 1,5 млн евро

World Athletics обнаружила хищения на 1,5 млн евро в ходе ежегодного аудита.

«Раскрыто систематическое хищение денежных средств двумя сотрудниками и привлеченным консультантом. Один из сотрудников покинул организацию до того, как хищение было обнаружено; контракты с другим сотрудником и консультантом были расторгнуты по результатам внутреннего расследования.

По фактам хищений были подготовлены детальные материалы и переданы в правоохранительные органы для проведения уголовного расследования.

Хищения, общая сумма которых составила свыше 1,5 млн евро за несколько лет, были обнаружены финансовым департаментом World Athletics в ходе ежегодного аудита под руководством новой команды финансовых менеджеров.

Иная мошенническая деятельность выявлена не была. По всей организации внедряется усиленная система внутреннего финансового контроля», – говорится в пресс-релизе на сайте международной федерации.

«К сожалению, корпоративное воровство происходит в организациях по всему миру и во всех отраслях промышленности на разных уровнях. Самое важное – это выявить его, проанализировать, как оно стало возможным, а затем внедрить новые процедуры и усилить контроль, чтобы гарантировать, что это не повторится. Это мы и сделали.

Мы также полны решимости вернуть все средства, которые сможем, используя для этого всю силу закона. Слишком многие организации замалчивают подобные инциденты, ограничиваясь увольнением и скудной информацией, что позволяет виновным продолжать свои аферы и хищения в новых организациях. Мы не такая организация.

Мы создали себе прочную репутацию благодаря качественному управлению, прозрачности и отстаиванию того, что правильно, даже если это иногда вызывает некоторый дискомфорт. Данная ситуация неприятна, но для нас важно поступить правильно», – отметил глава Международной федерации легкоатлетических федераций Себастьян Коу .