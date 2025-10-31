Biathlon Integrity Unit может применить по отношению к Симон санкции вплоть до отстранения

BIU может применить санкции в отношении биатлонистки Жюлии Симон.

Об этом сообщил глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна.

«BIU анализирует ситуацию и находится в контакте с Федерацией лыжного спорта Франции (FFS), чтобы понять обстоятельства и потенциальные последствия», – отметил он.

Ранее десятикратная чемпионка мира по биатлону Симон призналась, что совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро. Ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше.

Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро. Дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции проведет заседание, чтобы рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против биатлонистки.

Маккенна заявил, что BIU не будет вмешиваться до завершения дисциплинарного процесса внутри федерации.

«В зависимости от выводов, к которым придет FFS, BIU сможет рассмотреть несколько санкций, предусмотренных кодексом целостности Международного союза биатлонистов, начиная от простого предупреждения и заканчивая отстранением на определенный период.

Подобное поведение может подпадать под действие кодекса как действия, способные навредить имиджу или репутации спорта», – добавил глава BIU.

Жанмонно, Коломбо и сестры Шевалье заподозрили Симон в краже. Ранее ее приговорили к условному сроку за кражу у Брезаз-Буше