3

Biathlon Integrity Unit может применить по отношению к Симон санкции вплоть до отстранения

BIU может применить санкции в отношении биатлонистки Жюлии Симон.

Об этом сообщил глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна.

«BIU анализирует ситуацию и находится в контакте с Федерацией лыжного спорта Франции (FFS), чтобы понять обстоятельства и потенциальные последствия», – отметил он.

Ранее десятикратная чемпионка мира по биатлону Симон призналась, что совершала покупки чужой кредитной картой на сумму более тысячи евро. Ущерб понесли три человека, в том числе ее партнерша по команде – олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз‑Буше.

Суд в Альбервиле приговорил Симон к трехмесячному условному сроку и штрафу в размере 15 тысяч евро. Дисциплинарный комитет Федерации лыжного спорта Франции проведет заседание, чтобы рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против биатлонистки.

Маккенна заявил, что BIU не будет вмешиваться до завершения дисциплинарного процесса внутри федерации.

«В зависимости от выводов, к которым придет FFS, BIU сможет рассмотреть несколько санкций, предусмотренных кодексом целостности Международного союза биатлонистов, начиная от простого предупреждения и заканчивая отстранением на определенный период.

Подобное поведение может подпадать под действие кодекса как действия, способные навредить имиджу или репутации спорта», – добавил глава BIU.

Жанмонно, Коломбо и сестры Шевалье заподозрили Симон в краже. Ранее ее приговорили к условному сроку за кражу у Брезаз-Буше

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Nordic Magazine
logoIBU
происшествия
Грег Маккенна
logoЖюлия Симон
logoсборная Франции жен
Biathlon Integrity Unit (BIU)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Жанмонно, Коломбо и сестры Шевалье заподозрили Симон в краже. Ранее ее приговорили к условному сроку за кражу у Брезаз-Буше
26 октября, 06:50
Французская федерация может отстранить биатлонистку Жюлию Симон. Ранее ее приговорили к условному сроку за кражу
25 октября, 12:14
10-кратная чемпионка мира по биатлону Жюлия Симон призналась, что совершала покупки чужой картой. Ее приговорили к 3 месяцам условно и штрафу в 15 тысяч евро
24 октября, 14:10
Главные новости
«Готовы мы пить коньяк по утрам, но лишь за победу России». Губерниев и Бузова выпустили совместный музыкальный трек к 10-летию «Матч ТВ»
сегодня, 09:05
Йоханнес и Тарьей Бо работают над собственной серией лыжероллеров
сегодня, 07:00
Пройс и Наврат признаны в Германии лучшими спортсменами года в зимних видах
29 октября, 21:02
Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов, Карим и Анастасия Халили, Сливко выступят за «Профински», Шевнина и Дюжева – за L-Team
29 октября, 19:33
Дмитрий Губерниев: «Те, кому дорог российский спорт, понимают, зачем нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться»
29 октября, 18:23
Дмитрий Васильев: «Олимпиаду не стоит показывать в России. Это затратная история, а желающих смотреть из патриотических соображений будет немного»
29 октября, 12:56
Дмитрий Васильев об альтернативной Олимпиаде: «Пусть наши недруги, все эти допинговые норвежцы, завидуют и от зависти умирают»
29 октября, 06:43
Александр Тихонов: «В 90-е для меня было большим горем, что все порушили. Жаль, что никто и по сей день не извинился за развал СССР»
28 октября, 19:19
Фабьен Клод об Олимпиаде-2026: «Я знаю, что способен завоевать титул, но мне нужно жить настоящим и двигаться вперед шаг за шагом»
28 октября, 17:30
Александр Поварницын: «Третий сезон идет без гонок международных стартов. С каждым годом тяжелее находить мотивацию для выхода на старт»
28 октября, 15:43
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29