Мать пропавшего пловца Свечникова пообещала вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о сыне

Мать пропавшего пловца Свечникова пообещала вознаграждение за информацию о сыне.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.

«Просим очевидцев найтись. Объявили вознаграждение в 1 млн рублей. Возможно, сработает», – сказала мать пропавшего пловца Галина Свечникова.