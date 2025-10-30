1

Мать пропавшего пловца Свечникова пообещала вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о сыне

Мать пропавшего пловца Свечникова пообещала вознаграждение за информацию о сыне.

24 августа россиянин Николай Свечников участвовал в массовом заплыве через Босфорский пролив, но не финишировал. Турецкие экстренные службы и волонтеры начали поисково-спасательную операцию, однако она так и не дала результатов.

«Просим очевидцев найтись. Объявили вознаграждение в 1 млн рублей. Возможно, сработает», – сказала мать пропавшего пловца Галина Свечникова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
плавание в открытой воде
происшествия
Николай Свечников
