Немецкая ассоциация лыжного спорта признала попавшуюся на допинге Викторию Карл лучшей спортсменкой года

Немецкая ассоциация лыжного спорта наградила отстраненную за допинг лыжницу Карл.

29 октября Немецкая ассоциация лыжного спорта (DSV) провела церемонию награждения лучших спортсменов прошлого сезона.

Лауреатами премии DSV «Золотая лыжа» стали лыжники Фридрих Мох и Виктория Карл, биатлонисты Франциска Пройс и Филипп Наврат, прыгуны с трамплина Селина Фрайтаг и Андреас Веллингер.

В марте олимпийская чемпионка Виктория Карл сдала положительный допинг-тест на кленбутерол. Национальное антидопинговое агентство Германии ведет расследование по этому поводу.