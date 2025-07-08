Савелий Коростелев высказался о допинговом деле немецкой лыжницы Виктории Карл.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Карл сдала положительный тест на кленбутерол.

— Что думаешь о допинговой истории Виктории Карл?

— Очень жалко, что такое случилось. Насколько я понял, это случилось по неосторожности врача и спортсмена.

Этот кейс сравнивают с Терезой (Йохауг). Причем, что для меня лично странно, когда у нас Серега Волков получил дисквалификацию, а у него, как и у Карл, тоже по неосторожности было, иностранцы его возраста в комментариях очень негативно высказывались об этом.

А иностранцы, которые сейчас комментируют допинговую историю Виктории Карл, высказываются очень аккуратно: да, жалко, но надо понести наказание.

Я придерживаюсь этого формата. Есть ряд правил, попало в организм — неси ответственность. Есть пара человек в мире, которые каким-то образом избегают наказаний, но сам факт: попало в организм — неси ответственность.

— Двойные стандарты, получается?

— Ну, прослеживается, — сказал Коростелев.