Волков о деле Карл: «Многие спортсмены верят Виктории. Антидопинговая система недостаточно совершенна»

Российский лыжник Сергей Волков высказался о допинг-деле немки Виктории Карл.

Олимпийская чемпионка по лыжам Карл сдала положительный тест на кленбутерол. Спортсменка объяснила это тем, что вещество входило в состав сиропа от кашля.

Волкова в 2022-м дисквалифицировали на полгода из-за использования назального спрея, содержащего запрещенное вещество.

– Слышал историю с допингом Виктории Карл?

– Слышал.

– У тебя в карьере был похожий случай. Пройдя сам через это, как считаешь: нужно ли наказывать спортсменов, когда они были не в курсе содержания запрещенных препаратов в лекарствах?

– Да, похожий случай. Я вообще могу сказать так на этот счет: на самом деле антидопинговая система в принципе несовершенна, как таковой презумпции невиновности в ней нет. С точки зрения тех правил, которые сейчас существуют, Виктория, скорее всего, получит дисквалификацию. Думаю, это будет около года, учитывая ее степень вины, потому что я в свое время получил полгода из возможных двух, она, вероятно, получит из возможных четырех год. Возможно, там как-то договорятся, срок будет меньше, чтобы она успела на Олимпийские игры.

Я считаю, что антидопинговая система в целом требует доработки. Если спортсмен не получает преимущество, наверное, не стоит настолько суровые наказания выносить в его сторону.

– В теннисе была история с Марией Шараповой, которой выписали долгий бан из-за мельдония, но потом к подобным случаям стали относиться лояльнее. Сейчас из-за другой ситуации вернулся Янник Синнер, тем не менее пропустивший всего пару месяцев между Шлемами.

– История с Синнером – даже многие теннисисты высказывались в том ключе, что это не совсем правильно, они осуждали это решение [о короткой дисквалификации], потому что вы либо меняйте правила для всех, либо не делайте исключений, потому что там явно договорились, чтобы не гасить лидера, чтобы вид спорта не терял зрительский интерес. Конечно, нужно либо менять сами правила...

– А как?

– Если честно, я сейчас могу просто в глубокие обсуждения уйти, но... Нужно понимать, насколько спортсмен получил преимущество, используя то или иное вещество. И уже от этого отталкиваясь, некая презумпция невиновности должна быть. Обвинение должно доказывать, что спортсмен имел возможность выступать сильнее, используя какое-то вещество. Если этого нет, в моем понимании наказание должно быть мягким, на первое время, возможно, стоит вообще ограничиться предупреждением в таких случаях.

Повторюсь: тема очень глубокая для обсуждений, у меня нет какой-то конкретной идеи. Но я думаю, что все-таки спортивные чиновники, те, кто находятся во главе, должны заниматься тем, чтобы было меньше случаев, когда спортсменов отстраняют за такие мелочные ошибки, которые были использованы не для улучшения результатов, спортсмен не мошенничал. Многие спортсмены верят Виктории.

Еще раз повторю: считаю, что антидопинговая система недостаточно совершенна, как ее менять – хороший вопрос, – сказал Волков.