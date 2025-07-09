Олимпийская чемпионка Карл, попавшаяся на допинге: «Пока не знаю, что меня ждет в будущем, но я борюсь и остаюсь сильной»
Немецкая лыжница Виктория Карл, попавшаяся на допинге, обратилась к болельщикам.
В марте олимпийская чемпионка Карл сдала положительный допинг-тест на кленбутерол. Национальное антидопинговое агентство Германии ведет расследование по этому поводу.
«После нескольких тяжелых дней я снова готов поделиться с вами своими чувствами и тренировками.
Пока не знаю, что меня ждет в будущем, но я борюсь и остаюсь сильной.
Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня. И огромное спасибо за множество теплых сообщений», – написала Карл в соцсети.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Виктории Карл
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