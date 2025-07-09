Олимпийская чемпионка Карл, попавшаяся на допинге: «Пока не знаю, что меня ждет в будущем, но я борюсь и остаюсь сильной»

Немецкая лыжница Виктория Карл, попавшаяся на допинге, обратилась к болельщикам.

В марте олимпийская чемпионка Карл сдала положительный допинг-тест на кленбутерол. Национальное антидопинговое агентство Германии ведет расследование по этому поводу.

«После нескольких тяжелых дней я снова готов поделиться с вами своими чувствами и тренировками.

Пока не знаю, что меня ждет в будущем, но я борюсь и остаюсь сильной.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня. И огромное спасибо за множество теплых сообщений», – написала Карл в соцсети.