Шиффрин об участии на Олимпиаде-2030: «Честно говоря, не знаю. Можно сказать, 50 на 50 – много факторов играют свою роль»

Горнолыжница Микаэла Шиффрин не исключила участия в Олимпиаде-2030.

Зимние игры-2030 пройдут во Французских Альпах.

Сейчас американке Шиффрин 30 лет.

«Когда я завершу карьеру? Я не большой любитель цифр. Я совершенно не уверена. Олимпиада-2030? Честно говоря, не знаю. Можно сказать, 50 на 50. Столько факторов играют свою роль.

Я не вижу себя на соревнованиях в 40 лет, но меня вдохновляет успех спортсменов, которые могут выступать на таком уровне так долго, которые уходят из спорта и возвращаются. Это впечатляет и показывает, что все возможно.

Спорт – это прекрасная часть жизни. Мы можем им заниматься, и мы должны быть благодарны за это. Это привилегия, которую я никогда не принимаю как должное.

Что касается нового сезона, то я очень, очень довольна прогрессом, которого добились я и моя команда. Я очень благодарна за это», – рассказала двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин.