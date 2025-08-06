Двукратный олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал станет тренером Линдси Вонн

Двукратный олимпийский чемпион Свиндал будет тренировать Линдси Вонн.

Норвежец Аксель Лунд Свиндал – двукратный победитель Игр, пятикратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира в общем зачете. Он завершил карьеру в 2019 году.

«Рада объявить, что Аксель присоединится к моей команде в качестве тренера и специалиста по оборудованию в предстоящем сезоне! Наши карьеры переплетаются уже много лет, и нас связывает крепкая дружба и взаимное уважение.

Мы оба завоевали титулы в 2008 году, разделили супертитул в 2012 году и даже ушли на пенсию (в первый раз) одновременно в 2019 году – мы знаем друг друга уже очень давно. Очень рады предстоящему путешествию... Вперед!» – написала олимпийская чемпионка Вонн в соцсети.

Американская горнолыжница возобновила карьеру в декабре 2024-го. Сейчас ей 40 лет.

«Меня собрали заново». Секс-символ и легенда горных лыж вернулась в 40 лет – и уже хороша!