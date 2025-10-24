Глава Белорусской федерации лыжных гонок о скандинавах в FIS: «Очень трудно разговаривать с глухими людьми, потому что они тебя не слышат»

Глава Белорусской федерации лыжных гонок рассказал о скандинавском лобби в FIS.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не пустила российских и белорусских лыжников к отбору на Олимпиаду-2026 – перед советом скандинавские страны угрожали бойкотом.

«Очень трудно разговаривать с глухими людьми, потому что они тебя не слышат. Еще более трудно разговаривать с людьми, которые в своих действиях надевают различные маски и придерживаются даже не двойных, а тройных стандартов.

Скандинавы – локомотив мнения в FIS? Меня в детстве учили, что локомотив задает ритм и вывозит в трудных ситуациях. Но сейчас это антироссийский и антибелорусский локомотив, и я считаю, что те решения, которые этот локомотив принимает, несут больше вреда, чем пользы. Руководители, к сожалению, пренебрегают правилами, которые они были призваны применять.

Скандинавское лобби, к сожалению, очень сильно, но это не значит, что оно действует в верном направлении. Я считаю, что оно преследует свои меркантильные интересы. Актуальные решения FIS – огромный урон для спорта, и скандинавская группа не отражает ту большую массу людей, которые дорожат спортом в полном смысле этого слова, болеют им и испытывают к нему страсть», – рассказал Глава Белорусской федерации лыжных гонок Александр Гребнев.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду