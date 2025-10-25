Фермойлен о противниках допуска россиян: «Их беспокоит ситуация с допингом в России. В спорте высших достижений проверки должны быть регулярными»

Мика Фермойлен объяснил, почему российских лыжников не хотят допускать на старты.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение россиян, которое длится с 2022 года.

– Скандинавские спортсмены много говорят о том, что не хотят видеть россиян на международных соревнованиях. Они все действительно так думают?

– Они точно не за ваше возвращение. Сразу по нескольким причинам у них есть опасения на этот счет. В первую очередь, продолжающийся конфликт. К тому же их беспокоит ситуация с допингом в России.

Вероника Степанова недавно сказала, что ее проверяли всего один раз за последние полтора года. Здесь я присоединюсь к скандинавам и скажу, что это несерьезно. Мы находимся в спорте высших достижений и проверки на допинг должны быть регулярными, – сказал австрийский лыжник Фермойлен , чьи слова приводит Sport24.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду