Лыжник Коростелев о недопуске россиян: «Несмотря ни на какие обстоятельства в мире, я буду приверженцем фразы «Спорт вне политики»

Лыжник Савелий Коростелев высказался о недопуске россиян к отбору на Олимпиаду.

21 октября Совет Международной федерация лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против участия россиян в олимпийских квалификационных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

«Последнее, чего я сейчас хочу, разбираться в этом всем, но, видимо, придется один раз все-таки поднять эту тему

Я – спортсмен, мое дело спорт, тренировочный процесс и популяризация здорового образа жизни.

Никогда не говори никогда, но вы никогда не слышали и не услышите от меня политические лозунги, высказывания и тому подобные вещи

Это дело политиков.

Несмотря ни на какие обстоятельства в мире, я буду приверженцем фразы «Спорт вне политики».

Всем тем, кто хотят нажиться на этой истории, – пусть это останется на вашей совести, моя чиста», – написал Коростелев.