Вероника Степанова: «Самое забавное, что заблокировали участие российских лыжников те, кто «потерял» то ли 20, то ли 50 млн крон из бюджета ЧМ-2025»
Вероника Степанова напомнила о финансовых проблемах оргкомитета ЧМ-2025.
Накануне совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлил отстранение россиян от турниров, которое длится с 2022 года.
«Самое забавное, что заблокировали участие российских лыжников в международных соревнованиях те самые люди, кто где-то «потерял» то ли 20, то ли 50 миллионов крон из бюджета чемпионата мира 2025 в Тронхейме. Деньги были – денег нет.
Удачи в развитии мировых лыжных гонок с такими «менеджерами»», – написала российская лыжница.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
