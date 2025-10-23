Директор по коммуникациям FIS: «Голосование по российским лыжником было тайным, поскольку вопрос имеет политический характер»

В FIS заявили, что голосование по лыжникам из России имело политический характер.

Об этом в интервью телеканалу TV 2 рассказал директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси.

21 октября совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

— Это было тайное голосование. Все члены голосовали «за» или «против», а затем им представили результат, когда подсчет был завершен.

— Почему это было тайно?

— В наших уставах прописано, что такие голосования должны быть тайными. Что касается этого конкретного случая, здесь также нужно учитывать аспект безопасности, поскольку вопрос имеет политический характер.

— Какова была атмосфера на встрече?

— Происходило очень тщательное обсуждение, но без напряжения.

— То есть все вели себя дружелюбно друг с другом?

— «Дружелюбно» — это сильное слово, но все вели себя достойно по отношению друг к другу, — сказал Сасси.

