Директор по коммуникациям FIS: «Голосование по российским лыжником было тайным, поскольку вопрос имеет политический характер»
Об этом в интервью телеканалу TV 2 рассказал директор по коммуникациям FIS Бруно Сасси.
21 октября совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.
— Это было тайное голосование. Все члены голосовали «за» или «против», а затем им представили результат, когда подсчет был завершен.
— Почему это было тайно?
— В наших уставах прописано, что такие голосования должны быть тайными. Что касается этого конкретного случая, здесь также нужно учитывать аспект безопасности, поскольку вопрос имеет политический характер.
— Какова была атмосфера на встрече?
— Происходило очень тщательное обсуждение, но без напряжения.
— То есть все вели себя дружелюбно друг с другом?
— «Дружелюбно» — это сильное слово, но все вели себя достойно по отношению друг к другу, — сказал Сасси.
