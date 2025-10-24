Бюджет зимней Олимпиады-2030 во Франции составит 2,1 млрд евро

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2030 года , которые пройдут во Французских Альпах, утвердил бюджет для проведения мероприятия.

Он составит 2,1 млрд евро, сообщает Inside the Games.

26% от общей суммы будет получено в рамках государственного финансирования. Остальную часть покроют доходы от продажи билетов, прав на трансляцию, а также от спонсорских соглашений и лицензирования.

Проект бюджета еще предстоит обсудить в Национальном собрании Франции.