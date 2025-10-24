Бюджет зимней Олимпиады-2030 во Франции составит 2,1 млрд евро
Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах, утвердил бюджет для проведения мероприятия.
Он составит 2,1 млрд евро, сообщает Inside the Games.
26% от общей суммы будет получено в рамках государственного финансирования. Остальную часть покроют доходы от продажи билетов, прав на трансляцию, а также от спонсорских соглашений и лицензирования.
Проект бюджета еще предстоит обсудить в Национальном собрании Франции.
