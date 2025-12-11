  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Олег Матыцин: «Политический раж по отмене России в спорте логично сходит на нет»
23

Олег Матыцин: «Политический раж по отмене России в спорте логично сходит на нет»

Матыцин: политический раж по отмене России в спорте сходит на нет.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян.

«Очевидно, что политический раж по отмене России в спорте логично сходит на нет, а жесткие критерии «нейтральности», политические заявления функционеров и выборочное применение правил подорвали доверие к принципу «спорт вне политики». Дело совсем не в нашей стране – большие спортивные державы стали иначе смотреть на роль МОК – не как на арбитра, но как политического регулятора.

Все чаще атлеты говорят о несправедливости в отношении российских и белорусских коллег. Все чаще звучат заявления, что спорт без полноценной конкуренции ведет соревнования в тупик.

Бойкоты и «обедненные» соревнования (как в гимнастике или фигурном катании) снижают коммерческую привлекательность. Спонсоры и телекомпании пересчитывают риски, а зрители «голосуют» вниманием. Главный вызов для МОК – даже не сиюминутные убытки, а потеря аудитории в долгосрочной перспективе из‑за ослабления конкуренции.

В условиях кризиса легитимности МОК и его новому президенту нужно предлагать спортивному сообществу новую конструктивную и объединительную повестку. Здесь Россия может многое предложить. Даже в самые непростые периоды последних лет наша страна не закрывалась от мирового спорта и всегда держала дверь открытой.

Сегодня путь к настоящему воссоединению через спорт лежит через МОК и его позицию», – написал Матыцин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Олега Матыцина
logoОлег Матыцин
Политика
отстранение и возвращение России
logoМОК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Несмотря на то, что мы еще на середине пути по полноценному возвращению на мировую спортивную арену, мы чувствуем поддержку МОК»
10 декабря, 10:13
Дмитрий Васильев: «Большунов и другие ребята, которые были на митингах, в том числе в «Лужниках», отстаивали там свои права. Это не попадает ни под какую политику»
4 декабря, 07:48
Гендиректор ФХР о недопуске России: «Причина одна – проблема безопасности. Мы оспаривали, но ИИХФ вправе принять такое решение»
6 ноября, 11:42
Главные новости
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Крафт – 2-й, Раймунд – 3-й
вчера, 21:03
Дарья Непряева: «Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось»
вчера, 21:01
Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в скоростном спуске, Вонн – 2-я, Годжа – 3-я
вчера, 20:56
Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Эрни – 2-й, Одерматт – 3-й
вчера, 20:47
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Диггинс, Сундлинг, Далквист, Шлинн, Фоснес, Саннесс, Штадлобер пробегут коньковую «разделку» на 10 км
вчера, 20:33
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Хедегарт, Иверсен, Ниенге, Нисканен, Фермойлен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
вчера, 20:19
Кто от России получил нейтральный статус в зимних видах: лыжники Коростелев и Непряева, фристайлистка Таталина, 7 скелетонистов, список обновляется
вчера, 20:10
Лыжи. Кубок России. Ардашев, Большунов, Семиков, Якимушкин, Тиунов, Сахаров, Мальцев, Порошкин пробегут коньковую гонку преследования на 15 км
вчера, 18:53
Лыжи. Кубок России. Степанова, Пеклецова, Крупицкая, Баранова, Кусургашева, Ступак, Сорина выступят в коньковой гонке преследования
вчера, 18:51
Дарья Непряева в общем зачете Кубка мира указана под российским флагом
вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Непряева – 2-я, Никитина – 3-я
11 декабря, 13:35
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
11 декабря, 13:29
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00