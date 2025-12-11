Олег Матыцин: «Политический раж по отмене России в спорте логично сходит на нет»

Матыцин: политический раж по отмене России в спорте сходит на нет.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян.

«Очевидно, что политический раж по отмене России в спорте логично сходит на нет, а жесткие критерии «нейтральности», политические заявления функционеров и выборочное применение правил подорвали доверие к принципу «спорт вне политики». Дело совсем не в нашей стране – большие спортивные державы стали иначе смотреть на роль МОК – не как на арбитра, но как политического регулятора.

Все чаще атлеты говорят о несправедливости в отношении российских и белорусских коллег. Все чаще звучат заявления, что спорт без полноценной конкуренции ведет соревнования в тупик.

Бойкоты и «обедненные» соревнования (как в гимнастике или фигурном катании) снижают коммерческую привлекательность. Спонсоры и телекомпании пересчитывают риски, а зрители «голосуют» вниманием. Главный вызов для МОК – даже не сиюминутные убытки, а потеря аудитории в долгосрочной перспективе из‑за ослабления конкуренции.

В условиях кризиса легитимности МОК и его новому президенту нужно предлагать спортивному сообществу новую конструктивную и объединительную повестку. Здесь Россия может многое предложить. Даже в самые непростые периоды последних лет наша страна не закрывалась от мирового спорта и всегда держала дверь открытой.

Сегодня путь к настоящему воссоединению через спорт лежит через МОК и его позицию», – написал Матыцин.