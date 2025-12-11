Губерниев о нейтральном статусе лыжников: «Вяльбе благоразумно замолчала, чтобы не наговорить лишнего»
Губерниев о позиции Вяльбе по нейтральному статусу: молчит и слава богу.
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о позиции главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе по нейтральному статусу.
«Вяльбе просто нечего сказать по поводу нейтрального статуса наших лыжников, потому что ее позиция известна. И сейчас, чтобы не наговорить лишнего, она благоразумно замолчала, потому что все, что вы скажете, будет использовано против вас.
Молчит и слава богу. Процесс же идет. Спортсмены будут выступать, пускай и в незначительном количестве. Тем не менее это прекрасное и замечательное событие. Все уже забыли, что там есть Елена Валерьевна, по крайней мере, применительно к этим процессам», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
