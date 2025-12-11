  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Губерниев о нейтральном статусе лыжников: «Вяльбе благоразумно замолчала, чтобы не наговорить лишнего»
14

Губерниев о нейтральном статусе лыжников: «Вяльбе благоразумно замолчала, чтобы не наговорить лишнего»

Губерниев о позиции Вяльбе по нейтральному статусу: молчит и слава богу.

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о позиции главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе по нейтральному статусу.

«Вяльбе просто нечего сказать по поводу нейтрального статуса наших лыжников, потому что ее позиция известна. И сейчас, чтобы не наговорить лишнего, она благоразумно замолчала, потому что все, что вы скажете, будет использовано против вас.

Молчит и слава богу. Процесс же идет. Спортсмены будут выступать, пускай и в незначительном количестве. Тем не менее это прекрасное и замечательное событие. Все уже забыли, что там есть Елена Валерьевна, по крайней мере, применительно к этим процессам», – сказал Губерниев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoЕлена Вяльбе
ФЛГР
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Губерниев о том, что Большунов пропустил награждение на Кубке России: «Он людей не уважает? Ему стыдно? Комплексы? Отсутствие воспитания? Что это?»
7 декабря, 12:44
Вяльбе о российских лыжниках на Олимпиаде: «Какую квоту нам оставили, мы не знаем. Предполагаем, что это будет 1+1»
7 декабря, 09:03
Губерниев о недопуске лыжников: «Я ждал высказываний Вяльбе по этому поводу, а их все нет и нет. Сейчас она может разве что сказать, что устала и уходит»
31 октября, 16:01
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Хедегарт, Иверсен, Ниенге, Нисканен, Фермойлен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
23 минуты назад
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
30 минут назад
Лыжи. Кубок России. Ардашев, Большунов, Семиков, Якимушкин, Тиунов, Сахаров, Мальцев, Порошкин пробегут коньковую гонку преследования на 15 км
31 минуту назад
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
32 минуты назад
Лыжи. Кубок России. Степанова, Пеклецова, Крупицкая, Баранова, Кусургашева, Ступак, Сорина выступят в коньковой гонке преследования
35 минут назадLive
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Диггинс, Сундлинг, Далквист, Шлинн, Фоснес, Саннесс, Штадлобер пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 04:40
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Крафт – 2-й, Раймунд – 3-й
вчера, 21:03
Дарья Непряева: «Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось»
вчера, 21:01
Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в скоростном спуске, Вонн – 2-я, Годжа – 3-я
вчера, 20:56
Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Эрни – 2-й, Одерматт – 3-й
вчера, 20:47
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Непряева – 2-я, Никитина – 3-я
11 декабря, 13:35
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
11 декабря, 13:29
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00