Юлия Чепалова: «Коростелев будет претендовать на медали на Олимпиаде»

Чепалова: Коростелев будет претендовать на медали на Олимпиаде.

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова считает, что российский лыжник Савелий Коростелев будет претендовать на медали Олимпиады-2026.

Коростелев, а также лыжница Дарья Непряева ранее получили нейтральный статус от международной федерации (FIS). 12-14 декабря они смогут выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, который будет квалификационным к Олимпиаде.

«Это уже позитивная новость, что нашим лыжникам вообще дали допуск. Понятно, что два человека – это мало. Но хоть что-то, движение какое-то началось, это радует. По поводу того, что не допустили Большунова и других лидеров, думаю, что теоретически хватит и Коростелева. Он будет претендовать на медали на Олимпиаде», – сказала Чепалова.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.