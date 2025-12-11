25

Юлия Чепалова: «Коростелев будет претендовать на медали на Олимпиаде»

Чепалова: Коростелев будет претендовать на медали на Олимпиаде.

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова считает, что российский лыжник Савелий Коростелев будет претендовать на медали Олимпиады-2026.

Коростелев, а также лыжница Дарья Непряева ранее получили нейтральный статус от международной федерации (FIS). 12-14 декабря они смогут выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, который будет квалификационным к Олимпиаде.

«Это уже позитивная новость, что нашим лыжникам вообще дали допуск. Понятно, что два человека – это мало. Но хоть что-то, движение какое-то началось, это радует. По поводу того, что не допустили Большунова и других лидеров, думаю, что теоретически хватит и Коростелева. Он будет претендовать на медали на Олимпиаде», – сказала Чепалова.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСавелий Коростелев
logoАлександр Большунов
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoОлимпийская сборная России
logoЮлия Чепалова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
11 декабря, 13:29
Савелий Коростелев: «Я был уверен, что выиграл у Большунова, видел пару сантиметров преимущества на финише. Думал еще, что могут два первых места присвоить»
7 декабря, 11:14
❄️ Лыжи. Кубок России. Коростелев опередил Большунова по фотофинишу в классическом масс-старте на 20 км, Ардашев – 3-й, Бакуров – 8-й
7 декабря, 09:43
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Хедегарт, Иверсен, Ниенге, Нисканен, Фермойлен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
23 минуты назад
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
30 минут назад
Лыжи. Кубок России. Ардашев, Большунов, Семиков, Якимушкин, Тиунов, Сахаров, Мальцев, Порошкин пробегут коньковую гонку преследования на 15 км
30 минут назад
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
32 минуты назад
Лыжи. Кубок России. Степанова, Пеклецова, Крупицкая, Баранова, Кусургашева, Ступак, Сорина выступят в коньковой гонке преследования
35 минут назадLive
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Диггинс, Сундлинг, Далквист, Шлинн, Фоснес, Саннесс, Штадлобер пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 04:40
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Крафт – 2-й, Раймунд – 3-й
вчера, 21:03
Дарья Непряева: «Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось»
вчера, 21:01
Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в скоростном спуске, Вонн – 2-я, Годжа – 3-я
вчера, 20:56
Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Эрни – 2-й, Одерматт – 3-й
вчера, 20:47
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Непряева – 2-я, Никитина – 3-я
11 декабря, 13:35
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
11 декабря, 13:29
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00