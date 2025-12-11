Евгений Дементьев: «Однозначно, Большунов остается лучшим лыжником России»

Евгений Дементьев: Большунов остается лучшим лыжником России, однозначно.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев высказался о допуске россиян до международных соревнований.

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева ранее получили нейтральные статусы.

«Отличная новость! Савелий уже готовится в Давосе, по последним стартам – в хороших кондициях и имеет большое желание выступить. Он готов за победу бороться. Даша еще набирает форму, надеюсь, тоже сумеет показать себя на Кубке мира

Надеюсь, Коростелев готовится по плану под Олимпийские игры, чтоб потом не пришлось искать план Б. Было бы здорово, если бы квоту получила сборная России и по принципу отбора спортсмены поехали на Кубок мира. Однозначно, [трехкратный олимпийский чемпион] Большунов остается лучшим лыжником страны», – сказал Дементьев.