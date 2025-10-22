Большунов-старший о шансах сына выступить на ОИ: «Все возможно в нашей жизни, потому что живем одним днем. Надежда умирает последней»

Отец Большунова считает, что Александр еще может принять участие в Олимпиаде.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска российских и белорусских спортсменов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Ситуация с недопуском была предсказуема. Как-то не разговаривал с сыном на эту тему. Но очевидно, как наши ребята и девчата будут реагировать на такие вещи. Спорт и политика – разные вещи, но пока не у всех есть такое понимание.

Выступить на Олимпиаде – самая заветная мечта для спортсмена. Саша с детства шел к этому. Обидно, что он не сможет выступить, и самим ребятам обидно. Годы тренировок вели к этой заветной мечте, а потом тупо не допускают.

Вижу, что Саше неприятно. Ребенок идет к своей мечте, а ему ни с того, ни с сего ставят такую преграду... В душе какая-то боль будет. Но это все временно. В жизни бывают такие невзгоды, но время прошло, и ты идешь дальше. Когда у человека есть реальное понимание, что он мог бороться и достигать вершин, то, понятно, он внутри будет переживать и перебарывать себя.

Надежда еще выступить на Олимпиаде ? Кто знает. Все возможно в нашей жизни, потому что живем одним днем. Но надежда всегда умирает последней», – сказал Большунов-старший .

