Александр Терентьев об Олимпийских играх: «Не в этом году. Но, надеюсь, в этой жизни»
Терентьев выразил надежду, что когда-нибудь сможет выступить на Олимпиаде.
Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.
«Не в этом году... Но, надеюсь, в этой жизни», – написал двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 Александр Терентьев. Он также опубликовал свою фотографию с международных соревнований.
Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Терентьева
