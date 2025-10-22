Александр Терентьев об Олимпийских играх: «Не в этом году. Но, надеюсь, в этой жизни»

Терентьев выразил надежду, что когда-нибудь сможет выступить на Олимпиаде.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Не в этом году... Но, надеюсь, в этой жизни», – написал двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022 Александр Терентьев. Он также опубликовал свою фотографию с международных соревнований.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.

