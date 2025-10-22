Михаил Дегтярев: «Считаем действия FIS абсолютно неприемлемыми. Минспорт России и ОКР подготовят апелляционные жалобы»
Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) 21 октября проголосовал против допуска российских и белорусских спортсменов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.
«Считаем такие действия абсолютно неприемлемыми и не имеющими ничего общего с принципами и ценностями, которые заложены в Олимпийской хартии.
Минспорт и Олимпийский комитет России во взаимодействии с нашими лыжными федерациями подготовят апелляционные жалобы на это решение совета FIS.
Позиция России усилилась благодаря недавнему прецеденту – судебному решению по бобслею, признавшему дискриминационный характер отстранений. Апелляция будет подана в кратчайшие сроки», – сказал министр спорта России, глава ОКР Михаил Дегтярев.
