Уайлд о недопуске лыжников и сноубордистов: «Это не сюрприз. Мне жаль товарищей по команде, которым приходится терпеть все это»
Уайлд заявил, что не удивлен решением FIS не допускать россиян к соревнованиям.
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) накануне проголосовал против допуска российских спортсменов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.
«Ничего не изменилось, это не было внезапным решением, так что это не сюрприз. Мне жаль моих товарищей по команде, которым приходится терпеть все это», – сказал двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
