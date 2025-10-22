Член совета FIS Ууситало о недопуске россиян: «Печально, что в спорте, который должен быть отделен от политики, приходится голосовать по таким вопросам»

Член совета FIS Мартти Ууситало высказался о недопуске российских лыжников.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям даже в нейтральном статусе.

«Там были разные мнения, и у всех была возможность высказаться по этому вопросу, но дискуссия оставалась очень прагматичной. Очень печально, что в спорте, который должен быть отделен от политики, приходится голосовать по таким вопросам, но, к сожалению, ситуация сложилась именно так.

Однако конечный результат соответствовал позиции лыжной федерации Финляндии и олимпийского комитета. Поэтому в этой ситуации решение было правильным», – сказал Ууситало, слова которого приводит финское издание Ilta-Sanomat.

