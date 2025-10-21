Глава Федерации лыжного спорта Норвегии: «Мы рады, что большинство в лыжном сообществе по-прежнему выступает за исключение спортсменов из России»

В лыжной федерации Норвегии отреагировали на недопуск россиян к соревнованиям.

Сегодня Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) проголосовал против допуска россиян и белорусов к олимпийским квалификационным соревнованиям.

«Мы рады, что большинство в международном лыжном сообществе по-прежнему выступает за исключение спортсменов из России и Беларуси.

Федерация лыжного спорта Норвегии четко обозначила свою позицию, и сегодняшнее решение – победа для всех, кто дистанцируется от действий России», – цитирует заявление президента норвежской Федерации лыжного спорта Туве Му Дюрхауг VG.