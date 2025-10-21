Клэбо о недопуске россиян: «Это решение соответствует моим убеждениям»

Йоханнес Клэбо поддержал решение FIS насчет российских лыжников.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе недопуск россиян до соревнований, который длится с 2022 года.

«Я поддерживаю решение, оно соответствует моим убеждениям по этому вопросу», – сказал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Клэбо , чьи слова цитирует TV2.