Клэбо о недопуске россиян: «Это решение соответствует моим убеждениям»
Йоханнес Клэбо поддержал решение FIS насчет российских лыжников.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе недопуск россиян до соревнований, который длится с 2022 года.
«Я поддерживаю решение, оно соответствует моим убеждениям по этому вопросу», – сказал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Клэбо, чьи слова цитирует TV2.
Опубликовал: Ян Мельник
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости