Бородавко о словах Фермойлена про форму Большунова: «Это его видение. Обращать внимание не стоит»
Юрий Бородавко оценил слова австрийского лыжника Фермойлена о форме Большунова.
Большунов и другие российские спортсмены из группы Бородавко проводили сбор в австрийском Рамзау со 2 по 20 октября. Мика Фермойлен отметил, что россиянин находится не в лучшей форме.
«Это его видение. Я ничего не могу по этому поводу сказать. Обращать внимание на это не стоит, каждый имеет право высказывать свое мнение.
Сборы закончены, с поставленной задачей справились все. Погода нам благоприятствовала. Все прошло по плану», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
