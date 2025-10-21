  • Спортс
1

Бородавко о словах Фермойлена про форму Большунова: «Это его видение. Обращать внимание не стоит»

Юрий Бородавко оценил слова австрийского лыжника Фермойлена о форме Большунова.

Большунов и другие российские спортсмены из группы Бородавко проводили сбор в австрийском Рамзау со 2 по 20 октября. Мика Фермойлен отметил, что россиянин находится не в лучшей форме.

«Это его видение. Я ничего не могу по этому поводу сказать. Обращать внимание на это не стоит, каждый имеет право высказывать свое мнение.

Сборы закончены, с поставленной задачей справились все. Погода нам благоприятствовала. Все прошло по плану», – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
