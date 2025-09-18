0

Большунов выступит на чемпионате России по лыжероллерам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выступит на чемпионате России по лыжероллерам, который пройдет в Малиновке с 20 по 24 сентября.

Об этом сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«Сбор в Малиновке для нашей группы прошел достаточно плодотворно. Единственное – был очень тяжелый переезд, двое суток мы находились в пути. Пока у спортсменов чувствуется усталость от дороги, бессонной ночи. Нужно еще время на восстановление, у ребят два дня до старта, должны прийти в нормальное состояние.

В чемпионате России планируется участие всех лыжников нашей группы, включая Большунова. Саша выполнил всю работу, которую мы давали на сборе, тренировался достаточно хорошо, все в порядке», – рассказал тренер.

В группу Бородавко входят Большунов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов, Алена Баранова, Анастасия Фалеева, Мария Истомина и Елизавета Пантрина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoЮрий Бородавко
logoАлександр Большунов
лыжероллеры
чемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Мария Захарова: «Политический слалом превращает МОК в ангажированный инструмент международных интриг»
621 минуту назад
Люка Шанава не тренируется из-за стрессового перелома большеберцовой кости
сегодня, 08:28
Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Малиновке
3сегодня, 06:22
Итальянский горнолыжник Францозо скончался от травм после падения на тренировке
вчера, 12:58
Шведские лыжницы досрочно покинули высотный сбор в Италии из-за вспышки инфекции в команде
вчера, 10:14
Сергей Турышев: «Устюгов принял решение пропустить летний чемпионат России. Сейчас у него индивидуальная подготовка»
216 сентября, 10:55
Вероника Степанова: «Испанский премьер Санчес – яркий пример политика-идиота. Завтра кого отстранять захотите? Китайцев, американцев?»
2416 сентября, 10:38
Дмитрий Губерниев: «Может ли искусственный интеллект справиться во главе ФЛГР лучше Вяльбе? В таких вопросах я все еще верю в людей»
714 сентября, 13:39
Степанова о трансляции чемпионата России: «Не хотели бы увидеть лыжников с идеальными телами? Нет? Ну, смотрите Мясникова»
6314 сентября, 06:23
Форсберг о словах финского тренера про допинг: «Это глупость. Шведы не имели отношения к ЭПО»
213 сентября, 08:08
Ко всем новостям
Последние новости
Шарлотте Калла родила второго ребенка
29 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50
Александр Легков: «Если Быстров ко мне обратится, я всегда готов взять его с собой на стадион «Спартака». Готов протянуть руку помощи»
1325 апреля, 16:20