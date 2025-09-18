Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выступит на чемпионате России по лыжероллерам, который пройдет в Малиновке с 20 по 24 сентября.

Об этом сообщил старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.

«Сбор в Малиновке для нашей группы прошел достаточно плодотворно. Единственное – был очень тяжелый переезд, двое суток мы находились в пути. Пока у спортсменов чувствуется усталость от дороги, бессонной ночи. Нужно еще время на восстановление, у ребят два дня до старта, должны прийти в нормальное состояние.

В чемпионате России планируется участие всех лыжников нашей группы, включая Большунова. Саша выполнил всю работу, которую мы давали на сборе, тренировался достаточно хорошо, все в порядке», – рассказал тренер.

В группу Бородавко входят Большунов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Денис Спицов, Алена Баранова, Анастасия Фалеева, Мария Истомина и Елизавета Пантрина.