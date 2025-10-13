  • Спортс
Коростелев о подготовке: «Это все не просто так, а с прицелом на Олимпиаду. Но если каждый день жить с мыслями о допуске, то можно сойти с ума»

Савелий Коростелев подтвердил, что ведет подготовку с прицелом на Олимпиаду-2026.

Чемпион России по лыжным гонкам сейчас находится на сборе в австрийском Рамзау. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.

21 октября Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит вопрос о допуске россиян до соревнований. Отстранение длится с 2022 года.

– Мысли про допуск в голове сидят, это понятно. Удается от них абстрагироваться, не думать про это постоянно, не мониторить новости каждый день?

– Я готовлюсь к сезону, готовлюсь по максимуму, насколько это возможно, то есть стараюсь выбирать лучшие условия, а дальше будь как будет. Я выполняю свою часть работы, и другие выполняют свою часть работы.

Мысли в голове постоянно не сидят, но мы же все понимаем, что сборная начала ездить в Европу, я начал с тренером обговаривать проведение дополнительных тренировочных мероприятий, как тот сбор в Рамзау, который был в июне. Это все не просто так, а с прицелом на Олимпиаду. То есть полностью абстрагироваться от этого ты не можешь, но если каждый день жить с мыслями о допуске, то можно сойти с ума в ожидании.

– Обычно осенью в Рамзау сидят несколько сборных, это популярное место для первой вкатки, совмещения тренировок на леднике и внизу. Кто сейчас там?

– Сюда должна была приехать итальянская команда, но они в итоге выбрали другое место. Сейчас здесь с нами в одном отеле живут австрийская и финская сборные. Также здесь проводит сбор австриец Мико Фермойлен, который на самоподготовке. Тут и биатлонисты из Швейцарии, француженки и, по-моему, украинцы. С финнами и австрийцами мы ежедневно пересекаемся. С некоторыми финнами я даже подружился.

– Вопрос отношения. Какое оно? Что ты увидел?

– Никакого негатива не чувствую. С Микой мы до этого были знакомы только онлайн. Сейчас познакомились на трассе. Классный парень, дружелюбный, душевный. Скажем так, тот образ, который у меня о нем сформировался заочно, подтвердился.

– До какого числа вы в Рамзау и что дальше?

– До 23 октября. Затем переезжаем в Ливиньо, там уже будем не только кататься, но и жить на высоте, как раз к концу октября уже должен быть снег. Там 1850 метров, в принципе – предельная высота, на которой можно проводить гонки по правилам FIS. Пробуем там до 10 ноября, а затем в Кировск, – рассказал Коростелев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
