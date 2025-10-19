Бьорген о гендерных тестах: «Если дело зашло так далеко, что это нужно делать, то в моих глазах это не очень сложно»

Норвежская лыжница Марит Бьорген высказалась о гендерных тестах в спорте.

«Если дело зашло так далеко, что это нужно делать, то в моих глазах это не очень сложно. Нас ведь и так проверяют на допинг, и мы хотим, чтобы спорт был чистым. Если это будет признано необходимым, я не особо против», – заявила Бьорген.

Она рассказала, как сдавала гендерный тест в конце 90-х.

– Нам пришлось зайти в кабинет к врачу, снять штаны и, по сути, показать себя. Не знаю, реально ли провести такой тест сейчас.

– Какова была причина этой проверки?

– Бог его знает. Они хотели убедиться, что мы женщины.

– Как вы это восприняли?

– Мы просто зашли в кабинет врача, стянули штаны, и она это одобрила. Там и тогда нам это показалось странным, но, видимо, это было частью того, через что нам просто нужно было пройти, – сказала восьмикратная олимпийская чемпионка.