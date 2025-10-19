  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Крюков о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Позитивная новость. Надеюсь, другие страны хотят увидеть Россию»
0

Крюков о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Позитивная новость. Надеюсь, другие страны хотят увидеть Россию»

Никита Крюков назвал позитивной новостью письмо FIS на тему допуска россиян.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) разослала национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских и белорусских спортсменов. 

Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 21 октября международная федерация примет решение, будут ли спортсмены допущены к участию в турнирах нынешнего сезона в нейтральном статусе. 

«Позитивная новость! Надеюсь, другие страны хотят увидеть Россию. Надо узнать, какие еще критерии есть. Но есть хорошее выражение: неважно, как проголосуют – важно, как посчитают. Если заинтересованы нас увидеть – хорошо посчитают. А если не заинтересованы, то нет.

Если будет допуск 1+1 на Олимпийские игры, то в России будет отбор. По последним стартам, при допуске с таким форматом, скорее всего, поедут Александр Большунов и Наталья Терентьева», – сказал олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Крюков. 

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Metaratings
logoАлександр Большунов
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoFIS
logoНикита Крюков
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Олимпийская чемпионка Диггинс сломала мизинец, ударившись об угол дивана: «Это станет частью моей интересной истории на пути к Играм-2026»
1вчера, 17:09
Сергей Чепиков: «Я надеюсь, что большинство стран поддержит допуск наших лыжников. К Олимпийским играм они смогут отлично подготовиться»
2вчера, 15:49
«Наша позиция не изменится». Лыжная федерация Финляндии ответила на письмо FIS о возможном допуске россиян
69вчера, 14:54
Депутат Свищев: «Мы видим оголтелую русофобскую кампанию против российских спортсменов. Непонятно, какую результативную часть хочет получить FIS»
4вчера, 14:25
Бородавко о возможном допуске россиян: «Есть запреты на уровне правительств стран, так что решение FIS мало что может изменить»
2вчера, 13:54
Журова о письме FIS: «Легко решение о нашем возвращении принято не будет. Ряд стран не хочет видеть нас на соревнованиях»
вчера, 12:28
Крянин о письме FIS по поводу допуска россиян: «Сам факт, что такие опросы проводятся – уже хороший знак для нас»
вчера, 12:13
Норвежский журналист Салтведт: «Президент FIS отчаянно хочет вернуть российских лыжников. Маятник может качнуться в сторону их участия»
9вчера, 10:57
«Спортсмены не должны быть орудием в политической игре». FIS разослала национальным федерациям письмо с аргументами за допуск россиян
109вчера, 09:11
Клэбо о шести золотых медалях в Милане-2026: «Это возможно. Но все равно – если это случится, я буду шокирован»
6вчера, 06:46
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10