Крюков о письме FIS с аргументами за допуск россиян: «Позитивная новость. Надеюсь, другие страны хотят увидеть Россию»

Никита Крюков назвал позитивной новостью письмо FIS на тему допуска россиян.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS ) разослала национальным федерациям письмо с аргументами в пользу допуска российских и белорусских спортсменов.

Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. 21 октября международная федерация примет решение, будут ли спортсмены допущены к участию в турнирах нынешнего сезона в нейтральном статусе.

«Позитивная новость! Надеюсь, другие страны хотят увидеть Россию. Надо узнать, какие еще критерии есть. Но есть хорошее выражение: неважно, как проголосуют – важно, как посчитают. Если заинтересованы нас увидеть – хорошо посчитают. А если не заинтересованы, то нет.

Если будет допуск 1+1 на Олимпийские игры, то в России будет отбор. По последним стартам, при допуске с таким форматом, скорее всего, поедут Александр Большунов и Наталья Терентьева », – сказал олимпийский чемпион Ванкувера-2010 Крюков.

Похоже, наших лыжников допустят – даже норвежцы не смогут помешать