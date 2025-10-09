Губерниев о норвежских лыжницах: «Они жертвы пропаганды. Странно, когда поборники демократии хотят, чтобы у нас была коллективная ответственность»

Дмитрий Губерниев назвал норвежских лыжниц жертвами пропаганды.

Ранее Марит Бьорген и Тириль Венг выступили против допуска российских лыжников до соревнований.

«В первую очередь, нужно понимать, что никаких решений они не принимают. Это обычное сотрясание воздуха, и все. Та же Бьорген против и ничего от этого не изменится. Решение примут люди, которые на ее мнение внимания не обратят.

Сейчас огромное количество спортсменов лезут не в свое дело и рассказывают о необходимости отстранения Израиля. Это ровно такая же мейнстримная история. Право высказывать эти люди имеют, но ничего не решают. В любом случае они жертвы определенной пропаганды.

Странно, когда поборники демократии хотят, чтобы у нас была коллективная ответственность. В случае с допингом наши чистые спортсмены были вынуждены отвечать за других и не попали на Олимпиаду [2018 года] в Корее. Про саму Бьорген в контексте допинга я даже говорить не хочу. «Держи вора» громче всех кричат именно воры.

Когда мы будем допущены, все эти спортсмены могут объявить бойкот и не приехать, но они же не будут выступать. Может, произойдут отдельные всплески, но им же и будет хуже. Сами себе в ногу будут стрелять. Возможно, норвежцы продолжат говорить о том, что они против русских, но зато на дистанции за соперничеством будет интереснее смотреть. Пусть лучше в честной борьбе нас обыграют», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

