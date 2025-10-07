«Не хочу продолжать, потому что это не приносит мне удовольствия». Норвежская лыжница Фоссесхолм объявила о завершении карьеры

Лыжница Хелене Марие Фоссесхолм объявила о завершении спортивной карьеры.

24-летняя норвежка – чемпионка мира 2021 года в эстафете, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, призер этапов Кубка мира.

«У меня есть немного грустная новость. Я решила уйти. В последние месяцы моя мотивация сильно колебалась, и, к сожалению, в основном я чувствовала, как она падает. Я все время надеялась, что это чувство пройдет и мотивация вернется. Я пыталась сосредоточиться на позитивном, но, к сожалению, это не помогло.

Я испытывала все более сильное чувство тоски по другим вещам. Я всегда была человеком, который от всего сердца посвящает себя тому, чем занимается. Сейчас я не хочу продолжать, потому что это не приносит мне удовольствия. Удовольствие и радость всегда были для меня важнее достижений, я считаю, что это предпосылки для успеха, по крайней мере, для меня.

Жизнь – это не только спорт, и я счастлива, что у меня всегда была мечта помимо спорта. Много лет я жила этой мечтой, занимаясь лыжным спортом, и теперь она ждет меня. После Рождества я начну учиться на медицинском факультете, и я очень этому рада. Моя повседневная жизнь изменится, но я с нетерпением жду этих перемен», – написала Фоссесхолм в соцсети.