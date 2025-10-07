  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «Не хочу продолжать, потому что это не приносит мне удовольствия». Норвежская лыжница Фоссесхолм объявила о завершении карьеры
2

«Не хочу продолжать, потому что это не приносит мне удовольствия». Норвежская лыжница Фоссесхолм объявила о завершении карьеры

Лыжница Хелене Марие Фоссесхолм объявила о завершении спортивной карьеры.

24-летняя норвежка – чемпионка мира 2021 года в эстафете, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, призер этапов Кубка мира.

«У меня есть немного грустная новость. Я решила уйти. В последние месяцы моя мотивация сильно колебалась, и, к сожалению, в основном я чувствовала, как она падает. Я все время надеялась, что это чувство пройдет и мотивация вернется. Я пыталась сосредоточиться на позитивном, но, к сожалению, это не помогло.

Я испытывала все более сильное чувство тоски по другим вещам. Я всегда была человеком, который от всего сердца посвящает себя тому, чем занимается. Сейчас я не хочу продолжать, потому что это не приносит мне удовольствия. Удовольствие и радость всегда были для меня важнее достижений, я считаю, что это предпосылки для успеха, по крайней мере, для меня.

Жизнь – это не только спорт, и я счастлива, что у меня всегда была мечта помимо спорта. Много лет я жила этой мечтой, занимаясь лыжным спортом, и теперь она ждет меня. После Рождества я начну учиться на медицинском факультете, и я очень этому рада. Моя повседневная жизнь изменится, но я с нетерпением жду этих перемен», – написала Фоссесхолм в соцсети.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Фоссесхолм
logoХелене Марие Фоссесхолм
logoсборная Норвегии жен
лыжные гонки
logoКубок мира
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию – скандинавы уперлись
1694 октября, 13:51
Результаты лыжероллерного фестиваля Blink-2025: там выступили Клэбо, Виттоцци, Лагрейд, Жаклен, Жанмонно, Фоссесхолм
149 августа, 20:30
Эйрик Мюр Носсум о новой гонке на «Тур де Ски»: «Можно думать, что раньше все было лучше. Но концепция «Тура» – особенные дистанции»
615 мая, 07:09
Главные новости
Светлана Журова: «Не думаю, что Клэбо будет бойкотировать соревнования с участием россиян. Его высказывание было довольно нейтральным»
вчера, 13:40
Дмитрий Васильев: «Клэбо боится Большунова. Обычный трусишка, который всех обыгрывает благодаря легальному использованию допинга»
57вчера, 09:20
Юрий Бородавко: «К заявлениям Клэбо и других норвежцев надо относиться осторожно. Их руководители не хотят видеть наших спортсменов»
вчера, 08:46
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале
4вчера, 06:05
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
25вчера, 06:05
Бородавко о сборе в Рамзау: «Работаем по плану, проблем никаких нет. Как раз выпал хороший снег, так что условия для тренировок подходящие»
55 октября, 14:51
Юрий Бородавко: «Шведы и норвежцы редко высказываются одобрительно в наш адрес. Эти люди зависят от политической обстановки в этих странах»
25 октября, 14:30
Губерниев о возвращении российских лыжников: «Все идет к тому, что кого-то допустят, и Клэбо это понимает. Уверен, бойкотов не будет»
114 октября, 16:32
Клэбо о возможном бойкоте соревнований в случае допуска россиян: «Я еще не заглядывал так далеко. Посмотрим, какой будет исход»
314 октября, 09:28
Рейс-директор FIS сообщил, что Диггинс завершит карьеру после сезона-2025/26
73 октября, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
вчера, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16