0

Евгений Климов: «Олимпийский цикл нашего отстранения замкнется, и со следующего года уже международным властям будет допускать нас психологически проще»

Прыгун на лыжах Климов высказался о допуске к международным соревнованиям.

— Насколько внимательно следишь за новостями по поводу допуска на международные старты, за заседаниями FIS?

— Конечно, слежу за этим всем, но не очень пристально. Если допустят, то нам об этом сразу скажет главный тренер команды.

Первое время более глубоко следил. Было желание, была вера, что все не так плохо. Потом эти качели надоели: то допустят, то не допустят. Зачем на них качаться и только силы свои тратить? Мы прыгаем, тренируемся. У нас есть свои Кубки и чемпионаты России, международные старты (соревнования с участием спортсменов из Казахстана и Китая), к которым готовимся. Выпустят — хорошо. Не выпустят — тоже хорошо. Шутка, конечно. Но в каждой шутке есть доля правды. Мы ко всему готовы.

— Было бы лучше, чтобы на последнем заседании FIS сказала «нет», а не держала в подвешенном состоянии?

— Тяжело говорить. Сейчас есть хоть какая-то надежда. Если бы сказали конкретно «нет», то все бы расстроились. Все равно когда-то допустят. Мне кажется, что сейчас олимпийский цикл нашего отстранения замкнется, и со следующего года уже международным властям будет допускать нас психологически проще. Думаю, что в новом сезоне все начнет потихоньку возвращаться в свое русло.

— Давай пока с Олимпиадой в Италии прощаться не будем. Если на заседании FIS 21 октября скажут, что нас допускают, то успеваем ли мы чисто технически забрать олимпийские лицензии?

— Смотря как часто мы будем выезжать на Кубки мира, чтобы иметь возможность их заработать. Всякие же ситуации есть. Знаю, что в других видах спорта допускают, но появляются трудности с визами, не дают нейтральный статус. Еще много вопросов.

В нашем виде спорта еще стоит вопрос экипировки. Пока мы здесь отстранены, там произошла куча нововведений. Мы вроде бы за всем следим и все слышим, но на деле, думаю, еще много нового узнаем. К этому тоже надо будет приспосабливаться, находясь непосредственно на Кубках мира.

Если стартов окажется очень ограниченное количество, то будет сложно набрать нужное количество очков для получения лицензий. Думаю, мы сделаем все возможное, если поедем на Кубок мира, — сказал Евгений Климов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
