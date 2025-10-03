Иван Куляк: «Не планирую подавать заявку на нейтральный статус – мне его с 99-процентной вероятностью не одобрят. Меня это никак не гложет»

Гимнаст Иван Куляк заявил, что не будет подавать заявку на нейтральный статус.

Спортсмен завоевал бронзу в многоборье на чемпионате России в Сириусе.

– Ты третий на чемпионате страны, но у тебя нет нейтрального статуса. Ты бы рассматривался как специалист отдельных видов, «снарядник», на чемпионат мира, но нет. Как жить с этим?

– Я с этим абсолютно нормально живу. Во-первых, я сам не планирую подавать заявку на нейтральный статус, а во-вторых, мне его с 99-процентной вероятностью не одобрят, поэтому меня это никак не гложет. Такая у меня судьба.

– Проясни – ты ждешь, когда вернут флаг и ты сможешь ехать в составе сборной России?

– Я ничего не жду. Но поеду на международные соревнования, если еще буду конкурентоспособен, да, только так, – сказал Куляк.

В 2022 году гимнаст был на год отстранен от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после того, как на этапе Кубка мира в Дохе наклеил букву Z на форму.