Иван Куляк: «Не планирую подавать заявку на нейтральный статус – мне его с 99-процентной вероятностью не одобрят. Меня это никак не гложет»
Спортсмен завоевал бронзу в многоборье на чемпионате России в Сириусе.
– Ты третий на чемпионате страны, но у тебя нет нейтрального статуса. Ты бы рассматривался как специалист отдельных видов, «снарядник», на чемпионат мира, но нет. Как жить с этим?
– Я с этим абсолютно нормально живу. Во-первых, я сам не планирую подавать заявку на нейтральный статус, а во-вторых, мне его с 99-процентной вероятностью не одобрят, поэтому меня это никак не гложет. Такая у меня судьба.
– Проясни – ты ждешь, когда вернут флаг и ты сможешь ехать в составе сборной России?
– Я ничего не жду. Но поеду на международные соревнования, если еще буду конкурентоспособен, да, только так, – сказал Куляк.
В 2022 году гимнаст был на год отстранен от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) после того, как на этапе Кубка мира в Дохе наклеил букву Z на форму.