  Арсений Духно: «Никогда не рано начинать рано. До Олимпиады три года, и мне за это время нужно успеть собрать мою полную программу»
Арсений Духно: «Никогда не рано начинать рано. До Олимпиады три года, и мне за это время нужно успеть собрать мою полную программу»

Гимнаст Арсений Духно высказался о своих успехах на взрослой арене.

Арсению 17 лет, он выступал вне конкурса на чемпионате России-2025 среди взрослых и набрал сумму больше, чем победивший на турнире Даниел Маринов. 

— Очень часто приходится слышать, что юниоры, которые рано стартуют, навязывают борьбу взрослым, так же рано выгорают. Это касается большинства видов спорта, как думаешь, актуально ли это для гимнастики и, если да, не возникают ли подобные опасения?

— Я бы сказал — никогда не рано начинать рано. Впереди Олимпийские игры, до них три года, и мне за это время нужно успеть собрать мою полную программу. Поэтому я считаю, что никуда не тороплюсь, делаю все, что нужно и как нужно.

Страха нет, потому что у меня есть свои цели, свои задачи, и я к ним иду. Кроме того, если смотреть на олимпийских чемпионов, то последним двум по восемнадцать лет. Мне в 2028 году будет двадцать, — сказал Духно. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
