  • Евгений Климов: «Перепрыгивать через себя, не видя перспектив международных стартов, не видя того, к чему готовиться, сложно»
Евгений Климов: «Перепрыгивать через себя, не видя перспектив международных стартов, не видя того, к чему готовиться, сложно»

Прыгун на лыжах Евгений Климов не чувствует прогресса без международных стартов.

— Если честно, когда раньше были международные старты, то шла движуха, в которой особо не расслабишься и нужно находиться постоянно на максимуме. Когда же стали ездить только по российским соревнованиям — только в Нижний Тагил, Чайковский и Сочи — то немного, конечно, заскучал.

Чтобы разнообразить свою жизнь, пробудить в себе новый вызов и почувствовать огонь, я и пошел учиться. В то же время не забывал про спорт. Приезжал в этот период на сочинские трамплины и прыгал под руководством Сергея Ивановича Зырянова — местного тренера. Получал от этого удовольствие. Так что я стараюсь поддерживать себя и не унывать.

— То есть всегда понимал, что после учебы вновь с головой включишься в работу?

— Да, конечно.

— Эти три года прыгали на одних и тех же трамплинах. Сделал ли ты на них прогресс?

— Сильного прогресса не чувствую. После прошлого олимпийского цикла, который закончил на хорошей ноте, стараюсь поддерживать себя в форме и на том же уровне. Перепрыгивать через себя, не видя перспектив международных стартов, не видя того, к чему готовиться, сложно. Да и зачем себя сейчас перетруждать и загонять, когда непонятно, что дальше с допуском?

Сейчас есть чемпионаты и Кубки России, другие международные старты. К ним я спокойно готовлюсь. Поддерживаю хороший уровень, стараясь не допускать провалов, чтобы, когда допустят на Кубки мира, я был полон энергии. Можно сказать, что в данный момент аккумулирую силы и не растрачиваю их.

— Насколько нужны международные старты для прогресса?

— Нужны на 100 процентов. Особенно для таких спортсменов, как я, которые достаточно долго выступали на Кубках мира. Там ты выкладываешься на максимум и прогрессируешь. Когда случаются провальчики, ты снова из них выходишь и показываешь еще лучшие результаты. Сейчас, по сути, то же самое. Я стараюсь. Просто сильно не вкладываюсь, не на 200 процентов, как делал это ранее на Кубках мира, — сказал серебряный призер Пекина-2022 в команде Евгений Климов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
