  • Норвежский журналист Салтведт: «Позиция Сван не повлияет на решение FIS. Президент Элиаш тоже швед, его цель – участие российских лыжников в Милане»
Норвежский журналист Салтведт: «Позиция Сван не повлияет на решение FIS. Президент Элиаш тоже швед, его цель – участие российских лыжников в Милане»

Норвежский журналист считает, что мнение шведки Сван не повлияет на решение FIS.

24 сентября Международная федерация лыжных видов спорта обсуждала вопрос об участии российских спортсменов в международных соревнованиях, но никакого решения не приняла и отложила вопрос до 21 октября. 

Шведская лыжница Линн Сван заявила, что не хочет соревноваться с российскими лыжниками на Олимпиаде, так как политическая ситуация в мире все еще не изменилась. 

«Позиция Сван не повлияет на решение FIS от 21 октября. Президент, мистер Элиаш, тоже швед, но он категорически не согласен со Сван. Его цель – участие российских лыжников в Милане.

Однако он все еще не получил необходимой поддержки, так что время у него на исходе. Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) может оказаться важным для убеждения сомневающихся, так что это будет очень интересно», – сказал журналист NRK Ян Петтер Салтведт. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
