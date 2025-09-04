Александр Легков: «Россия – одна из самых сильных наций по лыжному спорту. И ничего не изменилось, мы не потеряли ничего»

Александр Легков считает, что Россия остается среди сильнейших в лыжном спорте.

С марта 2022 года россияне не выступают на международных турнирах под эгидой федерации FIS.

– Есть шанс, что лыжники попадут в Италию‑2026?

– Такой шанс существует всегда. Реально говорить о том, что есть спортсмены, которых могут пустить – два‑три человека могут поехать… Да, нас не пускают на международные отборы. Но в России проходят свои соревнования под эгидой FIS. Вот если пустят двоих‑троих, то в феврале проведем «Гонку Легкова», чтобы все спортсмены могли в России участвовать в гонке, забрать шикарные призы, а любители и дети получили бы мотивацию.

– А если пустят на Олимпиаду всех наших лыжников, что они там смогут показать «с листа» после санкций?

– У нас не будет с этим проблем. Лыжные гонки – традиционный вид спорта в нашей стране. Наши лыжники с каждой Олимпиады приезжали с медалями. Россия – одна из самых сильных наций по лыжному спорту. И ничего не изменилось. У нас есть топовые спортсмены – такие как Александр Большунов, которые сейчас бегают в России, и на их примере молодежь растет, тянется за большими атлетами.

У нас очень много сильных спортсменов. Мы не потеряли в лыжном спорте ничего. И если даже мы сейчас не бегаем на международном уровне, а завтра нам скажут возвращаться – мы так же будем конкурировать и обыгрывать всех, в том числе и норвежцев.

Да, лыжники из Норвегии сильные, безусловно. С ними будет борьба, как и прежде. Но мы ничего не потеряли. Наши пацаны и девчонки тренируются в таких объемах, что нас невозможно куда‑то убрать. Наш лыжный спорт приедет с медалями с любой Олимпиады, пусть она даже стартует завтра, – сказал олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Легков .