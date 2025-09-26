Александр Панжинский: «Наши спортсмены едут на сборы в Европу не от хорошей жизни. Высокогорных баз действительно не хватает»

Панжинский заявил, что в России не хватает высокогорных лыжных баз.

«Наши спортсмены едут на сборы в Европу не от хорошей жизни. Баз действительно не хватает. Не хватает высокогорных баз, наши лыжники едут в Европу не на равнинные сборы, а только в горы.

Это повод задуматься и создать хорошую, удобную базу. К сожалению, таковой в России пока нет. Это самая главная проблема российских лыж.

Циклические виды спорта нуждаются в среднегорной и высокогорной подготовке», — сказал серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.