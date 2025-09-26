  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Александр Панжинский: «Наши спортсмены едут на сборы в Европу не от хорошей жизни. Высокогорных баз действительно не хватает»
1

Александр Панжинский: «Наши спортсмены едут на сборы в Европу не от хорошей жизни. Высокогорных баз действительно не хватает»

Панжинский заявил, что в России не хватает высокогорных лыжных баз.

«Наши спортсмены едут на сборы в Европу не от хорошей жизни. Баз действительно не хватает. Не хватает высокогорных баз, наши лыжники едут в Европу не на равнинные сборы, а только в горы.

Это повод задуматься и создать хорошую, удобную базу. К сожалению, таковой в России пока нет. Это самая главная проблема российских лыж.

Циклические виды спорта нуждаются в среднегорной и высокогорной подготовке», — сказал серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
logoсборная России (лыжные гонки)
logoАлександр Панжинский
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«У норвежцев очень сильное скандинавское лобби. Может, Центральная Европа более-менее лояльна». Бородавко о политике FIS в отношении россиян
вчера, 10:38
Глава Федерации лыж Норвегии о недопуске россиян: «Была долгая дискуссия в FIS. Но нет никаких сомнений в том, за что выступает наша страна»
32вчера, 08:06
Панжинский о Большунове: «В нужный момент он проснется и, как богатырь, слезет с печи и всем покажет русскую силу. Если допустят на Игры, то будут самые высокие результаты»
1вчера, 07:09
Главные новости
Юрий Бородавко: «Если бы в FIS понимали, как можно действовать, давно бы приняли решение по россиянам однозначно и бесповоротно»
вчера, 15:56
Коростелев о возможном допуске лыжников к Олимпиаде: «Работаем по намеченному плану, никаких изменений нет. Ждем решение 21 октября»
вчера, 15:03
Фристайлист Илья Буров о нейтральном статусе: «Мы без флага ездим уже с 2018-го. Всех это вроде бы устраивало, а сейчас стали переиначивать на другой лад»
3вчера, 13:20
Фристайлист Илья Буров: «Мы готовы врываться на международную арену. Наша программа не просела в уровне за эти годы»
вчера, 13:10
Дмитрий Васильев: «В теории наши шансы на участие в Олимпиаде повышаются. Если FIS не может внутри договориться, значит, там есть здравомыслящие»
1вчера, 12:44
Журова о недопуске россиян: «Федерации стали заложниками своих стран, хотя по сути должны быть независимыми организациями»
1вчера, 11:53
Александр Панжинский: «Мне кажется, Губерниев иронизирует со своим большим стремлением возглавить ФЛГР»
4вчера, 11:29
«Кроется какой‑то обман. Я вообще не понимаю логики FIS». Крянин о недопуске российских лыжников
вчера, 11:02
Дмитрий Губерниев: «Если FIS держит в голове, что надо кого‑то допустить, то сделает это максимально гаденько. Поедут максимум два человека»
9вчера, 10:45
«У норвежцев очень сильное скандинавское лобби. Может, Центральная Европа более-менее лояльна». Бородавко о политике FIS в отношении россиян
вчера, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
319 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50