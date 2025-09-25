Панжинский о Большунове: «В нужный момент он проснется и, как богатырь, слезет с печи и всем покажет русскую силу. Если допустят на Игры, то будут самые высокие результаты»

Панжинский считает, что Большунов готов бороться за золото Олимпийских игр.

С 2022 года российские лыжники отстранены от международных стартов.

– [Александр] Большунов бы боролся за первое место на Олимпиаде?

– Однозначно. Если бы Саше сказали за три месяца, что он едет на Олимпиаду, то он боролся бы за самые высокие места. В остальном все зависит от специфики снега, дистанции. Наши спортсмены проводили сборы в Италии. Сам Саша был там зимой, он не забыл тот снег. Уверен, что в нужный момент Большунов проснется и, как богатырь, слезет с печи и всем покажет русскую силу.

– Чего вы ждете от Александра в новом сезоне?

– Все будет зависеть от того, на какие соревнования нас допустят. Если допустят на Игры, то Саша будет показывать самые высокие результаты. Тут опять же вопрос – допустят ли его лично. Если нет, то это ударит по его и так пошатывающейся мотивации, – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 в лыжных гонках Александр Панжинский .

Большунов – чемпион мира 2021 года и трехкратный победитель Олимпиады-2022.