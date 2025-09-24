Сегодня совет FIS рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам
Сегодня совет FIS рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам.
20 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде-2026 в Милане в нейтральном статусе.
Пока к отбору на Олимпиаду россиян допустили только Международный союз конькобежцев (ISU) и Международная федерация ски-альпинизма (ISMF).
FIS – последняя из зимних олимпийских федераций, которая еще не приняла решение по россиянам.
«Совет FIS соберется позднее на этой неделе, в среду днем (24 сентября), и обсудит этот вопрос более подробно. К этому времени FIS сделает заявление по этому вопросу», – говорили в пресс-службе FIS.
Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?
