«У норвежцев очень сильное скандинавское лобби. Может, Центральная Европа более-менее лояльна». Бородавко о политике FIS в отношении россиян

Юрий Бородавко назвал страны, выступающие против российских лыжников.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) отложила вопрос допуска россиян до 21 октября. Они отстранены от соревнований с 2022 года.

«У норвежцев очень сильное скандинавское лобби. Это позиция. Норвежцы просто более открыто ее озвучивают. Точно такого же мнения придерживается шведская сторона, финская. Может быть, Центральная Европа более-менее лояльна. Немцы видят в нас самых близких соперников и понимают, что без России у них значительно больше шансов на медали», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко .

Тренер считает, что шансы на участие россиян в Олимпиаде-2026 в Италии сохраняются.

«Маленький шанс есть, но мы не ждем каких-то дополнительных бонусов в сторону увеличения нашей квоты. Или же они ищут официальные пути нас как-то заблокировать, не пускать на этапы. Поверьте, очень много делается как раз для этого. Не для того чтобы, наоборот, нас допустить, а чтобы как можно дольше держать нас на почтенном расстоянии от всех мировых и европейских соревнований, не пустить на Олимпиаду. Для них это самая главная задача. Они и не скрывают этого. Мы не питаем иллюзий по этому поводу», – отметил Бородавко.