Шведские лыжницы досрочно покинули высотный сбор в Италии из-за вспышки инфекции в команде

Шведские лыжницы покинули сбор в Италии из-за вспышки инфекции в команде.
Йонна Сундлинг, Эмма Рибом, Моа Лундгрен, Марта Русенберг, Эвелина Крузелл и Элин Хенрикссон тренировались в высотных условиях в Лаваце. У всех шести спортсменок проявились симптомы болезни – было решено, что они отправятся домой досрочно.
«Мы не можем изолироваться в иглу в Гренландии.
У них одинаковая инфекция. Первые почувствовали симптомы около четырех дней назад. Мы полагаем, что они заразились во время поездки сюда, а затем инфекция распространилась на всю группу уже на месте», – рассказал врач сборной Швеции Рикард Нобериус.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Aftonbladet
