Шведские лыжницы досрочно покинули высотный сбор в Италии из-за вспышки инфекции в команде

Шведские лыжницы покинули сбор в Италии из-за вспышки инфекции в команде.

Йонна Сундлинг, Эмма Рибом, Моа Лундгрен, Марта Русенберг, Эвелина Крузелл и Элин Хенрикссон тренировались в высотных условиях в Лаваце. У всех шести спортсменок проявились симптомы болезни – было решено, что они отправятся домой досрочно.

«Мы не можем изолироваться в иглу в Гренландии.

У них одинаковая инфекция. Первые почувствовали симптомы около четырех дней назад. Мы полагаем, что они заразились во время поездки сюда, а затем инфекция распространилась на всю группу уже на месте», – рассказал врач сборной Швеции Рикард Нобериус.