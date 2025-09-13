Форсберг о словах финского тренера про допинг: «Это глупость. Шведы не имели отношения к ЭПО»

Магдалена Форсберг опровергла сведения о допинге шведских лыжников в 1990-х.

На этой неделе в Финляндии вышла книга «Падшая легенда», где приводятся, в частности, слова экс-тренера сборной Финляндии Пекки Вяхясейринки. Согласно его выводам, лыжники в Норвегии, России и Швеции начали применять эритропоэтин (ЭПО) не позднее Олимпийских игр-1992 в Альбервиле. Утверждается, что впоследствии этот допинг стал использоваться и в финской команде.

Форсберг до 1994-го представляла сборную Швеции в лыжных гонках, она призер чемпионата мира-1987 в эстафете.

«У меня совершенно нет слов. Не знаю, что и сказать, потому что это такая глупость. Я никогда даже не приближалась к ЭПО и могу поклясться, что шведы не имели к нему отношения», – сказала Форсберг, которая также является шестикратной чемпионкой мира по биатлону.

Олимпийский чемпион 1988 года, шведский лыжник Торгни Могрен считает, что Вяхясейринки своими высказываниями пытается снизить ответственность финнов за манипуляции.

«Без колебаний могу поклясться, что я всегда был чист. Я всегда среди первых, кто за честную игру.

Мы не обращали внимания на остальных. Если у него (Вяхясейринки) есть факты, и он может доказать обратное, я хотел бы их увидеть.

Можно ли принимать ЭПО ненамеренно? Точно нет. Невозможно не знать об этом», – заявил Могрен.