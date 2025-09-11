Четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам Сергей Сокарев погиб при пожаре в Ленинградской области.

Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на региональные службы. Сокареву было 68 лет.

Трагедия произошла в ночь на 10 сентября в деревне Ненимяки – пожар охватил шесть гаражей и распространился на площади более 300 кв. м.

Сокарев был мастером спорта международного класса, четырежды подряд (с 1981 по 1984 год) побеждал в 70-километровой гонке чемпионата СССР, чего больше не удавалось никому в истории отечественного спорта. Также он дважды выигрывал марафон «Праздник Севера» и завоевывал медали чемпионатов страны и Кубка мира.