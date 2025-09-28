  • Спортс
  • Журова о новом гендиректоре ФФККР: «Думаю, Бажанова справится. Она пришла в конькобежный спорт из фигурного катания, эта тема ей понятна и близка»
Журова о новом гендиректоре ФФККР: «Думаю, Бажанова справится. Она пришла в конькобежный спорт из фигурного катания, эта тема ей понятна и близка»

Светлана Журова считает, что новый гендиректор ФФККР справится с работой.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Бажанова сменила в должности Александра Когана.

«Бажанова на Олимпиаде очень плотно работала с федерацией фигурного катания. Не многие знают, но Светлана пришла в конькобежный спорт из фигурного катания. Ее дочь – мастер спорта по фигурному катанию, так что для Бажановой фигурное катание очень близко. Поэтому ей эта тема понятна и близка.

Думаю, с новой должностью Светлана справится. Кстати, конькобежка Варвара Барышева сейчас занимает должность исполнительного директора Федерации гимнастики России, поэтому девчонки у нас умные, исполнительные и на 100% справятся с такой работой», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Светлана Бажанова
ФФККР
logoСветлана Журова
Варвара Барышева
